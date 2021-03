Les autotests débarquent enfin par millions en pharmacie

Grande nouveauté dans la stratégie belge de test: l'autorisation de la vente et de l'usage des autotests. Premières livraisons attendues pour le 6 avril.

Enfin!, souligneront les observateurs – et pas uniquement les mauvaises langues. Cela bouge du côté de la stratégie de test de la Belgique. Après avoir, dans un premier temps, tout misé sur les écouvillons nasopharyngés et la technique, désormais classique, de la PCR, la Belgique ouvrait la porte à d'autres types de tests dès la fin novembre 2020; on se réjouissait alors du lancement de cette stratégie 2.0.