Les avantages non financiers sous-exploités

Précision importante: si on met en concurrence les avantages financiers et non financiers, l’augmentation salariale reste l’avantage le plus apprécié. Mais si on se penche sur les avantages non financiers, les jours de congés supplémentaires les plus appréciés: 82% des travailleurs interrogés voudraient pouvoir en bénéficier mais seulement 43% des employeurs le proposent. De même, 77% des travailleurs apprécient la possibilité d’avoir des horaires flexibles mais seulement 50% des employeurs prévoient cette solution.