Les avocats attaquent Arag pour défendre leurs droits

Pas de transparence

Dans l’une de ses publicités, l’assureur Arag promet une série d’avantages pour ses clients qui opteraient pour un avocat "labellisé Arag". Pour les consommateurs faisant ce choix, Arag promet l’augmentation des plafonds d’intervention (de 7.500 à 10.000 euros ou de 20.000 à 30.000 euros) et, dans certains cas, la suppression de la franchise de 250 euros. Ce sont ces clauses précises qui ont fait bondir Avocats.be, comme nous l’a expliqué Jean-Pierre Buyle, le président de la plateforme. "Cette publicité pose problème par rapport au libre choix de l’avocat, un principe consacré par une directive européenne transposée en droit belge et par un protocole signé entre les barreaux francophones et néerlandophones et Assuralia, la fédération des assureurs", explique le président d’Avocats.be. Ce protocole signé avec Assuralia prévoit que les assurances ne suggèrent jamais le nom d’un avocat, sauf en cas de demande expresse du client.