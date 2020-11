Les avocats peu enclins à la procédure écrite

Le récent avant-projet de loi portant différentes mesures en matière de justice dans la cadre de la lutte contre le Coronavirus ne passe pas auprès des avocats qui l'ont fait savoir. Et le premier président de la cour du travail, Marc Dallemagne, s'est fendu d'une note. La possibilité pour le juge de faire basculer les audiences vers la procédure écrite fait dresser les poils d'hermine de l'épitoge des avocats.

Comme le souligne Xavier Van Gils, le président d'Avocats.be, le recours à la procédure écrite ou à la vidéo-conférence peut facilement s'expliquer dans un contexte de crise sanitaire, à condition que toutes les parties soient d'accord, précise-t-il dans une note d'une vingtaine de pages destinée au ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Ce dernier porte cet avant-projet de loi aux côtés des ministres socialiste Pierre-Yves Dermagne (Economie et Travail) et libéral David Clarinval (Classes moyennes et PME).