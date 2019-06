Les avocats sont de plus en plus chers

Il faut naturellement préciser que ces tarifs dépendent de facteurs divers et tous les avocats ne facturent pas à de tels prix. Tout varie selon la somme en jeu. Et selon la matière, aussi: presque aucun avocat pénaliste ne peut présenter de telles factures à leurs clients. Il apparaît également que plus un avocat est âgé et plus son tarif horaire sera élevé. De la même manière: plus le cabinet d’avocat est grand, plus les tarifs progressent. "Cette augmentation revêt presque un caractère exponentiel", observe le baromètre.