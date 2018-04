Les banques devront équilibrer les risques des crédits-logement

Le nouveau mécanisme de surveillance des crédits hypothécaires à risque a reçu le feu vert officiel des autorités européennes.

Copie revue et corrigée. Souvenez-vous comment, l’année dernière, la Banque nationale s’était fait recaler par le gouvernement fédéral en proposant un durcissement des conditions d’accès aux crédits hypothécaires pour les emprunteurs ne disposant que de peu (ou pas) de fonds propres. L’affaire avait fait un tollé et elle est désormais aux oubliettes puisque la BNB a proposé un nouveau mécanisme au gouvernement afin d’alléger les risques macro-prudentiels qui pèsent sur les banques. Et – point essentiel – le nouveau mécanisme a, selon nos informations, reçu le feu vert officiel des autorités européennes pour entrer en vigueur. C’est en effet la BCE et la Commission qui imposent aux banques de faire baisser le risque lié aux crédits.

"On ne cible plus une catégorie d’emprunteurs en particulier, on prendra désormais une assiette beaucoup plus large." Un expert .

Concrètement, au lieu de procéder à des examens individuels des crédits hypothécaires à risque (en général lorsque plus de 80% ou 90% de la somme doit être empruntée), le nouveau mécanisme déplace le contrôle vers l’institution bancaire. Le portefeuille-crédits de chaque banque est passé au crible par la Banque nationale qui, avec une formule définie, déterminera le degré d’exposition et de risque de la banque. "On ne cible donc plus une catégorie d’emprunteurs en particulier, on prendra désormais une assiette beaucoup plus large", détaille un expert. Ce sera donc aux banques de bien balancer leur portefeuille de crédits afin de pouvoir encore allouer des emprunts à tous les profils.

Dans la pratique, le nouveau système ne devrait quasiment pas impacter la plupart des grandes institutions bancaires – celles-ci disposant de palettes très larges de profils d’emprunteurs allant du très stable au plus risqué. "C’est plutôt les petites banques qui ont pratiqué des politiques de crédit assez agressive et qui ont des portefeuilles plus exposés aux risques qui risquent de devoir rééquilibrer", pointe encore un expert.