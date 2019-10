Les blouses blanches débrayent à nouveau ce jeudi

Les syndicats accusent les employeurs de bloquer la mise en œuvre de l’accord social conclu voici deux ans déjà.

Ce jeudi risque d’être une journée quelque peu perturbée dans les hôpitaux, maisons de repos et soins à domicile en Wallonie et à Bruxelles. En cause, un climat social qui n’a cessé de se dégrader depuis deux ans. La journée d’action se déclinera de différentes façons: assemblées, actions de sensibilisation, mouvements de grève.

Depuis le début du mois de juin, le personnel de santé se mobilise tous les mardis pour exprimer son ras-le-bol. Sans résultat jusqu’ici.

Cet accès de fièvre cache un malaise présent depuis plusieurs années déjà: une charge de travail toujours plus importante, des cadences infernales, des salaires qui font du surplace, etc. Le résultat, c’est qu’il est de plus en plus difficile de trouver du personnel. Trois dossiers concrets sont dans le collimateur des professionnels de la santé.

ANALYSE | Le blues des blouses blanches

Classification des fonctions

500 millions € D’après la CNE, il faudrait 500 millions d’euros pour combler la différence entre les anciens et les nouveaux barèmes.

L’objectif de cette nouvelle classification est de revaloriser les salaires. Une première tranche de 100 millions d’euros a déjà été octroyée au secteur par le Fédéral. Soit un cinquième de l’objectif cible. Or les syndicats accusent les employeurs de refuser de communiquer sur ce qu’ils ont fait avec cet argent. "Il n’a pas été donné au personnel, en tout cas", s’insurge Yves Hellendorff, secrétaire national de la CNE (syndicat chrétien) pour le non marchand. "Aucune information ne filtre sur l’utilisation de l’argent de la première phase et cela bloque l’enclenchement de la seconde. Nous exigeons de la transparence dans ce dossier. Ce budget n’était pas là pour refinancer les hôpitaux sur le dos du personnel."

La mise en ouvre de l’accord non-marchand

La conclusion de cet accord remonte au 25 octobre 2017. Il porte notamment sur les horaires, la reprise de l’ancienneté à l’embauche, la formation et les vacances annuelles. Deux ans plus tard, seule une convention collective (CCT) sur six a été signée, celle relative à la prévention du burn-out. Yves Hellendorff accuse les employeurs de faire du chantage. "Ils disent qu’ils acceptent de signer ces conventions en commission paritaire si on accepte la flexibilité. Ils mettent donc sur la table une nouvelle exigence alors que les forces en présence étaient parvenues à un accord en 2017. Ce mode de concertation pose vraiment problème."

Réforme des hôpitaux