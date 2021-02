Les "caméras intelligentes" à la Côte réprimandées, mais tolérées

En juin dernier, l’Autorité de protection de données (APD) avait appris le déploiement de 250 caméras intelligentes le long des villes du littoral belge. L’objectif était de mesurer et de cartographier en temps réel la densité de vacanciers. Une pratique qui n’avait pas plu à tout le monde. L’APD avait alors décidé de mener sa propre enquête . Elle a rendu ce vendredi sa décision .

Mesures complémentaires

L’APD formule une réprimande à l’égard de l'entreprise de province autonome "Westtoer" et lui ordonne de prendre des mesures complémentaires . La Chambre contentieuse impose "plusieurs mesures correctrices". Ces mesures concernent le consentement pour l'utilisation de cookies sur le site web de Westtoer et sa déclaration de confidentialité.

L’entreprise provinciale devra aussi " informer les personnes concernées de façon plus précise notamment sur la base juridique invoquée et le délai de conservation des données" .

La Chambre contentieuse a néanmoins reconnu que les circonstances particulières imposaient que des mesures exceptionnelles soient prises. Mais selon Hielke Hijmans, le président de la Chambre contentieuse de l'APD, le dispositif ne peut être déployé qu’" avec un traitement minimal de données et une anonymisation rapide" .

Pas d’infraction dans le traitement des données

L’APD souligne aussi que plusieurs conditions ont été respectées. D’après elle, "les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les libertés et droits fondamentaux des citoyens en matière de protection des données avaient été prises". Ces données concernent la période de stockage des images, le floutage, la limite dans le temps et dans l’espace du traitement des données (qui n’a eu lieu que pendant le mois de juin).