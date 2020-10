Les chiffres des contaminations toujours en hausse

Une moyenne quotidienne de près de 3.275 nouvelles infections dépistées durant la semaine dernière. Les hospitalisations également en hausse sensible. Le taux de positivité passe à 9%.

Entre le 30 septembre et le 6 octobre , il y a eu en moyenne 3.274,6 nouvelles infections au coronavirus dépistées par jour, ressort-il des chiffres publiés samedi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Il s'agit d'une hausse de 80% par rapport à la période précédente de sept jours.

Du 30 septembre au 6 octobre toujours, plus de 13 personnes sont décédées chaque jour du virus. Et le taux de positivité des tests est passé de 7,4% à 9%.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 148.981 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.151 en sont décédées.