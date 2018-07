"Les commentateurs manquent d'expertise pour évaluer l'accord budgétaire"

Dans une longue interview à nos confrères De Tijd, le Premier ministre, Charles Michel (MR), est revenu sur l’accord budgétaire 2019, l’entrée en Bourse de Belfius, l’épineux dossier Arco et son avenir au sein de la majorité. Avec un brin de piques directes et quelques attaques à fleurets mouchetés.

"Les journalistes peuvent critiquer, mais la critique n’est pas bonne"

Le libéral wavrien reste "convaincu" que ce qui est mis sur la table, dans le cadre du second accord de l'été conclu en début de semaine, est une réforme "importante qui prépare notre pays à l’avenir". Présentées ce mardi , "ces réformes généreront aussi des emplois supplémentaires."

Il enchaîne en attaquant les journalistes. "Ils peuvent commenter librement, mais leur critique n’est pas conforme à la vérité". Et d’ajouter: "de nombreux commentateurs n'ont pas l'expertise pour évaluer l'importance de cet accord. Je vois que les experts, les professeurs et le patronat sont positifs. Et de l'autre côté, les syndicats crient au scandale."