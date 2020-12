Les coulisses de la rédaction

Chaque semaine, L'Echo vous livre quelques informations récoltées en coulisses.

"Allô, Monsieur Gilbert, j’ai une question…"

► Marius Gilbert est devenu trop célèbre. Il est assailli d’appels.

Nous, journalistes, on aime bien contacter Marius Gilbert. L’épidémiologiste de l’ULB nous aide à décrypter la situation sanitaire, la complexité des chiffres, des tendances, des statistiques, il est didactique, posé, nuancé, disponible. Bref, dès qu’une question nous taraude, on prend contact avec lui et, comme c’est un homme très occupé, il nous propose un moment dans la journée pour le contacter. Jusqu’au jour où contact fut pris par SMS, et ledit Marius Gilbert nous renvoie son numéro de téléphone fixe: "C’est plus confortable".

On forme le numéro, une fois, deux fois, trois fois, ça sonne dans le vide. "Désolé, nous écrit-il par SMS, j’avais débranché mon téléphone. Réessayez." "Vous ne vouliez pas être dérangé aujourd’hui",

ironise-t-on une fois que la connexion a finalement pu se faire. Eh bien, oui, Marius Gilbert a bien dû parfois, souvent même, débrancher son téléphone. La raison? Il est devenu trop célèbre. "Je recevais des coups de téléphone de quidams qui m’expliquaient que leur grand-mère était malade, ils me demandaient ce qu’ils devaient faire. Ils avaient trouvé mes coordonnées sur le site de l’ULB. Près de la moitié de mes emails venaient de ce genre de personnes. Ça s’est un peu calmé, mais j’ai vécu une période de fou. Parfois c’était des situations très compliquées alors je prenais le temps de répondre. Mais ça devenait ingérable." Nous, journalistes, on aime bien contacter Marius Gilbert. Apparemment, nous ne sommes pas les seuls.

Le clin d’œil de Kinepolis

► Faute d’ouvrir ses salles obscures, Kinepolis se mue en fournisseur de confiseries. Le groupe a lancé à Anvers, via Uber Eats et Deliveroo, un service de livraison à domicile de pop-corn, sodas, glaces et autres douceurs qui se savourent généralement en salles. Anecdotique? Peut-être, car on ne voit pas très bien comment Kinepolis peut gagner de l’argent en se lançant dans pareille initiative. Quoique: ce que dans le jargon des exploitants on appelle les "in theatre sales" génèrent plus de 28% des revenus du groupe. "C’est avant tout une manière de montrer que nous sommes toujours là malgré la fermeture de nos salles, c’est un clin d’œil", indique-t-on chez Kinepolis. Clin d’œil, parce que lesdites confiseries se consomment sans doute devant… une série Netflix ou un film Disney+, ces plateformes de streaming qui profitent à fond de la fermeture des cinémas. Peu importe, pour Kinepolis: si le test donne satisfaction, l’opération devrait être étendue dans d’autres villes.

Les fantômes de Nethys (suite)

► En ouvrant les placards de Nethys, la nouvelle direction s’attendait à trouver l’un ou l’autre cadavre. Aux dernières nouvelles, il y en avait presque assez pour remplir le cimetière du Père-Lachaise. Et dans la foulée des fantômes et autres revenants, la nouvelle direction, emmenée par Renaud Witmeur et Laurent Levaux, est tombée sur Michel Marteau. Licencié en janvier 2020, ce dernier est considéré comme un des employés fictifs de la nébuleuse mise en place par Stéphane Moreau. Employé fictif? Entre les lignes, lisez que son licenciement n’a pas nécessité de remplacement. Débauché en 2017 par Stéphane Moreau, Michel Marteau était pressenti pour prendre la tête de la direction de Nice-Matin, alors détenu à 20% par Nethys. Mais les syndicats avaient brandi leur veto, dans un communiqué relayé alors sur les réseaux sociaux. Le communiqué, titré "le maître du trash" ne laissait que peu de place au doute quant à l’animosité causée par l’ex-rédacteur en chef de La DH, du SoirMag et de SudPresse. "Nous ne voulons pas d’un homme qui, en sa qualité de rédacteur en chef de divers journaux et magazines belges, a manifesté à plus d’une reprise son souverain mépris pour les règles de déontologie", expliquaient alors les syndicats. En interne, chez Nethys, il avait fini par rebondir en prenant la tête du site d’information "Ilico", une pépite qui aura engendré 1,3 million d’euros d’investissements sans jamais rien ramener.

Pour ses bons et loyaux services, Michel Marteau était rémunéré à hauteur de 230.000 euros bruts par an. Après avoir été remercié par Nethys, il a été récupéré par Benoît Gilson, un de ses anciens journalistes à La Dernière Heure, devenu aujourd’hui CEO d’Infrabel (ce qui prouve encore que le journalisme mène à tout, à condition d’en sortir…). Aujourd’hui, Michel Marteau est responsable de l’information chez Infrabel.

Pour être complet, notons qu’en 2006, alors au firmament de sa carrière à la DH, Michel Marteau avait été approché pour prendre la tête de la rédaction de L’Écho dans la foulée d’Yves Cavalier, le rédacteur en chef de l’époque. Malgré des négociations avancées, l’affaire ne s’était pas faite…

L’Echo de la Bourse ou plutôt ses anciens murs au menu…

►…du gouvernement bruxellois. C’est dans les meilleurs fûts de chêne que se révèlent les grands crus millésimés. Comparaison n’est pas raison, mais au point 111 de l’ordre du jour du gouvernement de la Région bruxelloise de jeudi, on trouvait mention d’un arrêté gouvernemental portant l’étiquette GRBC-SG-60.70251 et visant à entamer la procédure de classement comme monument de certaines parties des anciens bâtiments de l’imprimerie de L’Écho de la Bourse sis rue du Houblon 47, entre canal et quartier Dansaert, à quelques pas de l’ancien temple des sociétés belges cotées et du siège de l’Union Minière notamment.

Avec le houblon en prime pour y tirer le contenu, on se rend compte que les lointains géniteurs de L’Echo ont eu le nez fin pour bien loger leur jeune pousse appelée à avoir de la longueur en bouche. Et comme le vintage (porto), on ne doute pas que le contenu va encore bonifier des décennies durant au sein d’un entrepôt royal ou ailleurs; même s’il a aujourd’hui perdu en chemin ses rotatives et son appendice boursier sur l’étiquette.

Pour le détail, on ajoutera que ces anciens murs, aujourd’hui en passe d’être classés en partie (façade et cages d’escalier notamment), ont été érigés en 1930 selon les plans des architectes Chambon et Collin. Le bâtiment industriel de style Art déco a été réhabilité en lofts depuis 2010 déjà. Il abrite aujourd’hui un habitat groupé d’une vingtaine de familles qui y partagent les jardins, les toits et un espace communautaire. Mais une lourde plaque de cuivre toujours présente en façade témoigne de l’activité originelle du lieu.

Alain Zenner