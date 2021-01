Les critères de priorité pour la vaccination restent dans le flou

En mars, les nouveaux variants règneront en maîtres

Il a énormément été question, ces derniers jours, de l’irruption dans nos contrées des nouveaux variants du virus, et de la situation dans les écoles. Deux rapports d’experts sont venus objectiver les choses, et le tout a été passé à la moulinette du Commissariat corona. Voici ce qu’il en ressort.

Pour l’heure, aucune donnée ne permet d’affirmer que le variant anglais génère davantage d’hospitalisations et de décès, ni même qu’il puisse être à la source de réinfections. Ce qui ne fait pas de doute, par contre, c’est son surplus de contagiosité et le fait qu’il gagne sans cesse du terrain (11% par jour). S’il ne représente à l’heure actuelle qu’entre 15% et 25% des cas détectés, les projections indiquent qu’il grimpera à 90% d’ici la fin février. Avec le stimulus que cela imprimera à l’épidémie, puisque son taux de reproduction, stagnant autour de l’unité, est appelé à grimper dans le même temps vers 1,65. Ajoutez à cela le variant sud-africain, lui aussi aperçu en Belgique: il se dit que ces nouveaux venus auront totalement remplacé la souche "classique" d’ici le mois de mars.

Place aux jeunes, à présent. Oui, on déniche de plus en plus de moins de 19 ans positifs au coronavirus. Logique: on les teste nettement plus. Si l’on se penche sur le taux de positivité, celui-ci se montre stable. Stable, avec même une très légère tendance à la régression, indiquent les données de Sciensano. S’agissant d’un des indicateurs les plus importants, le Commissariat recommande de garder un œil attentif à cette évolution, spécialement chez les enfants de 2 à 6 ans.

Ce qui place forcément les écoles au cœur de l’attention. Depuis janvier, le nombre de foyers détectés ne cesse d’augmenter. Pas de la même façon partout: 121 «clusters» ont été détectés en Flandre, contre 50 en Fédération Wallonie-Bruxelles, où les personnes touchées ne pèsent qu’environ 0,2% de la population scolaire. Si une centaine d’écoles ont été partiellement ou totalement fermées en Flandre, elles ne sont que 14 en Fédération Wallonie-Bruxelles.