Les défis du nouveau président du MR...

Le Montois Georges-Louis Bouchez emporte l’élection interne avec 62% des suffrages. Il devra rassembler le parti, clarifier sa ligne et monter une nouvelle équipe dirigeante pour enrayer l’érosion électorale des libéraux.

Les urnes ont parlé. Georges-Louis a été élu vendredi soir président du Mouvement réformateur avec une confortable avance sur son concurrent, Denis Ducarme. Le Montois obtient presque 62% des suffrages des quelques 14.400 membres qui ont participé valablement aux deuxième tour de cette élection interne. Avec 38%, Denis Ducarme n’a pas démérité. A 33 ans, "GLB" participe donc au changement de génération que connaissent la plupart des partis politique belge. Denis Ducarme a été le premier à réagir pour saluer la victoire de son opposant. La campagne a permis "à l'ensemble des sensibilités libérales et réformatrices de s'exprimer en rappelant leurs spécificités", a analysé le ministre fédéral en se disant disponible pour rassembler le MR. Il invite Georges-Louis Bouchez à "poser des actes qui rassemblent à court et à moyen terme".

Lire aussi | Georges-Louis Bouchez est le nouveau président du MR

"Il incarne un changement mais dans la continuité de Charles Michel dont l’ombre devrait encore planer sur le parti pendant un certain temps."

"Il incarne un changement mais dans la continuité de Charles Michel dont l’ombre devrait encore planer sur le parti pendant un certain temps", glisse un libéral. Ses qualités sont reconnues par tous: sa jeunesse, sa fougue, son énergie, son habileté dans les débats, son engagement et sa faculté de mouiller le maillot, d’aller au contact de ses électeurs. Bref, il n’a pas peur du combat. "Ce fut un grand partisan du clash contre Ecolo durant la campagne électorale", rappelle-t-on au MR.

Cette virulence à l’égard des écologistes a d’ailleurs permis aux libéraux de limiter la casse électorale, il en reste persuadé. Sur le moment, cette stratégie en a indisposé plus d’un chez les bleus. Cette campagne interne aura toutefois conduit "GLB" à lisser son profil qui demeurait extrêmement clivant jusqu’alors. Il aura besoin de finesse pour remettre le parti - qui subit une érosion à l’instar des autres partis traditionnels - sur les rails du progrès électoral. Sa "chance", c’est d’hériter du parti alors que celui-ci, avec 14 députés fédéraux, est au plus bas. Voici quelques-uns des défis qui l’attendent.

Rassembler le parti

A l’évidence, Denis Ducarme n’aura pas fait de la figuration lors de cette campagne. Il a reçu le soutien d’un quart des militants électeurs du MR au premier tour et 38% au deuxième, ce n’est pas rien. Maintenant, l’inimité entre les deux hommes a été exacerbée par cette présidentielle avec un Georges-Louis Bouchez qui n’a pas digéré - et ne digérera probablement jamais - la quatrième place que lui a donné le patron du MR hennuyer sur la liste fédérale pour les dernières élections. Malgré un excellent score personnel, il n’a pas pu être élu et a du se rabattre sur un siège de sénateur coopté après avoir été le porte-parole du MR durant la campagne.

La position de Denis Ducarme risque d’être difficile dans les mois à venir.

La position de Denis Ducarme risque donc d’être difficile dans les mois à venir. Fera-t-il l’objet de représailles? Dans les coulisses du MR, on entend que Georges-Louis Bouchez opérera en douceur pour ne pas paraître revanchard. Le scénario qui circule avec le plus d’insistance veut que Denis Ducarme, ministre fédéral, ne serait plus reconduit à ce niveau de pouvoir si le MR remonte au gouvernement, ce qui a de fortes chances d’arriver quelle que soit la coalition. Les libéraux n’hériteraient alors que de deux postes ministériels, avec à la limite, un secrétaire d’Etat. Contre sept aujourd’hui.

Le problème de Bouchez c’est que les deux poids lourds fédéraux, Wilmès et Ducarme, ne lui sont pas proches. La Première ministre en affaires courantes a soutenu Georges-Louis Bouchez pour cette présidentielle mais ce fut plus dans la continuité de sa loyauté envers Charles Michel que par réelle adhésion. Georges-Louis Bouchez "craint d’être coupé du gouvernement", dit-on, si Wilmès et Ducarme continuent de représenter seuls le MR au fédéral. D’où l’idée d’envoyer Jean-Luc Crucke - un des soutiens de Georges-Louis Bouchez - dans le prochain gouvernement fédéral, laissant un portefeuille ministériel wallon à Denis Ducarme qui serait ainsi écarté sans être tué politiquement. A confirmer naturellement.

La campagne présidentielle a fait émerger un courant plus social autour de la candidature de l’échevine liégeoise Christine Defraigne.

La campagne présidentielle a également fait émerger un courant plus social autour de la candidature de l’échevine liégeoise Christine Defraigne. Celle-ci a demandé une place à part entière au sein du mouvement, à l’image du MCC de Gérard Deprez. Une demande que Georges-Louis Bouchez a annoncé ne pas souhaiter rencontrer. Ce refus a provoqué le soutien de Defraigne (à titre personnel) à Ducarme et n’a pas empêché la structuration de ce courant en un "Rassemblement des libéraux progressistes".

L’avenir dira quel est le poids réel de ce rassemblement et quelle place cette tendance réussira à prendre au sein du Mouvement réformateur. Signalons aussi que Georges-Louis Bouchez n’incarne en rien la rupture avec la N-VA que certains libéraux plébiscitent. Fidèle à sa ligne plutôt droitière, il a encore répété cette semaine dans la presse que le "Plan A" demeurait que le prochaine gouvernement associe les nationalistes. La proximité parfois affichée entre le MR et la N-VA a pu effrayer certains libéraux et participer à l’érosion du parti.

S’entourer

En président de parti doit s’entourer. Bien s’entourer. S’entourer d’expertise dans tous les domaines de la politique. Au MR, on le confesse, Georges-Louis Bouchez ne dispose pas réellement d’un cercle d’experts ni même de beaucoup de proches en mesure d’accompagner sa présidence avec la loyauté et la confiance requises. Le Montois a construit quasi seul sa notoriété au départ de son opposition à Elio Di Rupo au niveau local. Même s’il a pu compter sur le soutien de l’appareil du parti par la suite, "il est relativement seul", admet-on au MR.