Les délits du web en hausse de 15% et pas assez dénoncés

La police fédérale a dévoilé les statistiques de criminalité pour l’année 2018. Elle en a profité pour sonder la population sur son rapport à la sécurité et sa propension à déposer plainte. Une enquête à grande échelle menée auprès de 168.206 citoyens belges, une première depuis 10 ans.

Le Moniteur de sécurité 2018, vaste enquête menée auprès de 168.000 Belges pour la première fois depuis 2008 et présentée ce mercredi par les ministres de la Justice et de l’Intérieur, démontre un important décalage et un manque de confiance envers les autorités. Notamment en matière de criminalité numérique.