Les demandes d'asile en hausse de 19% en 2018

Avec 3.702 cas, la Syrie reste largement en tête des pays d’origines des demandeurs. Suivent la Palestine (2.468) et l’Afghanistan (2.030). L’Irak a connu une forte hausse mais ne fait plus partie du podium pour la première fois depuis 2013. Les pays d’origine sont désormais plus variés, le top 3 ne représentant plus que 35% des demandes, contre 63% en 2015.