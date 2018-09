Les diamantaires et les banques proches d'un accord sur les comptes courants

Plus de garanties pour les banques

Le ministre a dès lors mis fin à son initiative afin de privilégier le dialogue entre l'AWDC et le secteur bancaire. Celui-ci a abouti à la conclusion d'un protocole d'accord, a ajouté le ministre. L'AWDC s'est engagé à nommer un "compliance officer" auquel les banques peuvent se tourner pour déterminer si une société est fiable et solvable. Cela doit donner à la banque plus de garanties et permettre au négociant d'ouvrir un compte.