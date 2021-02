Les écoles en "code rouge" au moins jusqu'au 26 février

Concrètement, l'enseignement présentiel reste la règle pour tous les élèves de primaire , ainsi que pour ceux des deux premières années du secondaire . Les jeunes de 3e secondaire et au-delà continueront, eux, à ne venir à l'école que la moitié du temps , le reste se faisant à distance. Après le congé de Carnaval, c'est donc bien sous code rouge que les jeunes feront leur retour en classe.

Et pour la suite?

La ministre Désir assure que son souhait est de permettre "le plus rapidement possible, et au moins partiellement avant le congé de Pâques, le retour à 100% en présentiel d’un maximum d’élèves dans des conditions optimales de sécurité".