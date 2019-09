"Les élections sont finies, il est temps de former un gouvernement fédéral" (Alexander De Croo)

Le vice-Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) n’est pas venu les mains vides à la 74e assemblée générale de l’ONU. Outre défendre ses matières ministérielles de développement durable, il porte dans l’enceinte onusienne les dossiers de Didier Reynders, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, resté en Belgique pour préparer son examen de commissaire devant le Parlement européen.

Cette mission lui va comme un gant. Nous le rencontrons au détour d’une réunion. Très vite, la discussion revient vers la politique belge. Pour Alexander De Croo, il est temps de siffler la fin de la récréation. Et de former un gouvernement fédéral.

Quelles sont vos priorités cette semaine à l’ONU ?

Les objectifs de développement durable et le sommet climatique, qui montrent que plein de choses vont dans la bonne direction. Mais si on veut atteindre les objectifs prévus pour 2030, ce n’est pas suffisant. Le message de la Belgique est que nous devons passer à la vitesse supérieure.

Mon autre priorité est d’assurer que notre pays joue son rôle de bâtisseur de compromis au Conseil de sécurité, celui qu’on attend de nous. Ce rôle, comme celui que s’apprête à jouer Charles Michel au Conseil européen, est une occasion pour notre pays de siéger à côté des grands, Trump, Poutine, Xi Jinping. Quand on joue bien, la Belgique, un petit pays de douze millions d’habitants, peut peser de manière significative. Si on ne le fait pas, on ne signifie rien.

Dans quels dossiers la Belgique se montre-t-elle efficace au Conseil de sécurité ?

Dans tous les dossiers d’Afrique centrale, la région des Grands Lacs, les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre. Mais aussi en ce qui concerne les attaques de l’Iran sur les installations pétrolières en Arabie Saoudite, une situation qui peut aussi impacter notre pays, nos bateaux, notre commerce.

Comment faut-il réagir envers l’Iran ?

Seule, la Belgique ne sait rien faire. Mais elle est un des 15 pays au Conseil de sécurité qui peuvent se coordonner pour agir. Notre ligne est celle de l’Union européenne, mettre la pression sur l’Iran, tout en préservant un dialogue. Nous devons voir comme calmer les choses, de manière plus intelligente que les Etats-Unis et leur rhétorique violente.

Vous réclamez plus de moyens pour les objectifs de développement durable ?

Nous voulons montrer le bon exemple de la Belgique. Comme le projet "Beyond Chocolate" qui veut rendre la filière du chocolat belge 100% durable pour les agriculteurs, arrêter le travail des enfants, la déforestation. On le voit, les entreprises ont compris que le développement durable fait du sens au niveau économique. Plus de moyens publics ne vont pas nous aider, ce qu’il faut, c’est un partenariat avec le secteur privé, la société civile, tourné vers des résultats.

Quel est le dossier le plus chaud que Didier Reynders vous a délégué ?

Attention, je veux être clair, je reprends les dossiers de Didier Reynders de manière temporaire (rire). Le plus chaud est notre rôle à travers le Conseil de sécurité, comme l’affaire du crash du MH17 où il faudra trouver les responsabilités malgré les réticences de la Russie.

La Belgique réussit-elle toujours à faire la différence aux Nations unies bien au-delà de sa taille ?

Notre réputation de pays pragmatique cherchant le consensus n’est plus à faire. Nous avons cette réputation parce que nous l’avons toujours fait en Belgique. Mais il faut faire attention à ne pas arriver dans une situation où l’on exporte un savoir-faire que nous n’utilisons plus en Belgique.

Que voulez-vous dire ?

Beaucoup de partis en Belgique sont entrés dans un mode où ils essayent d’accentuer leurs divergences. C’est normal de faire cela, mais pendant les élections. Les élections sont finies depuis quatre mois, il est temps de former un gouvernement. Ce qu’on attend de nous c’est de trouver des éléments de convergences. Et il y en a beaucoup plus qu’on ne croit. Quand on voit les études, les différences d’opinion politique entre francophones sont moins grandes qu’on le pense. Certains partis flamands essayent de rendre les problèmes plus grands qu’il ne paraît.

De quels partis parlez-vous ?

Que la N-VA le fasse, c’est un peu normal. J’entends aussi le PS, qui se trouve dans un mode où il accentue les divergences.

Pourtant, il se dit que le PS et la N-VA préparent une coalition depuis un certain temps, non ?

Ce serait logique d’un point de vue démocratique que le PS et la N-VA se mettent autour de la table. Leurs divergences, dans certains domaines, sont moins grandes qu’on ne le dit. Sur la migration, par exemple, je n’entends pas de partis voulant une ré-autorisation massive. De toute façon, le contexte budgétaire ne nous donnera pas de marges.

Un sondage a révélé votre forte popularité des deux côtés du pays. Vous vous sentiriez bien dans un siège de Premier ministre?

Vue en plein écran Alexander De Croo (Open VLD). ©BELGA

Cela fait plaisir de voir que le niveau de confiance est élevé. J’ai fait des efforts comme ministre pour communiquer des deux côtés de la Belgique. Mais dans notre pays, ce n’est pas un sondage qui distribue les rôles. Honnêtement, ma priorité numéro un est d’avoir un gouvernement. Pourquoi veut-on nous faire croire que cela doit durer longtemps ? En Italie, cela a mis un semaine. En Belgique, on doit pouvoir le faire en deux mois. On se focalise trop sur qui fait quoi, le plus important est de savoir ce que l’on va faire. Il faut sortir de cette culture où on dit qu’on a le temps. Non, on a pas le temps. Tout ce que l’on ne fait pas aujourd’hui comptera double l’année prochaine.

Vous vous voyez l’Open VLD entrer en coalition ?

Oui, mais pas dans n’importe laquelle. Tout dépend de ce qui se passera. Nous sommes le 7e parti au Parlement, pour jouer un rôle déterminant, il aurait fallu gagner les élections.

Pourquoi le PS et la N-VA font-ils trainer les choses ?

Je ne sais pas. Le gouvernement flamand va probablement aboutir cette semaine, après cela on pourra se concentrer sur le fédéral, mais je ne suis pas le porte-parole du PS et de la N-VA.

Vous voyez un gouvernement fédéral pour la fin de l’année ?

Oui, il faut. On n'a pas de temps à perdre. Je suis prêt à aider à former un gouvernement, mais pas n’importe lequel. Nous avons une priorité au niveau budgétaire, sécuritaire. Nous voulons une politique de migration correcte, aussi, mais avec plus de résultats et moins de musculation. Si on avance dans ces trois domaines là, c’est déjà pas mal. Les élections ont montré que les gens sont déçus d’avoir vu les principaux partis dans une bataille permanente. C’est compréhensible en période électorale, mais après, ça n’aide pas.