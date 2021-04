Les élèves de secondaire en présentiel à 100% dès le 10 mai

Autotests pour prévenir les clusters

"Il est absolument indispensable de faire revenir tous les élèves en présentiel pour des raisons à la fois pédagogiques et psychologiques , notamment pour les plus jeunes, les plus vulnérables, ceux qui ont décroché passivement ou activement, les élèves fréquentant l'enseignement qualifiant", a expliqué Caroline Désir.

"D'ici à la date du 10 mai, à cadence inchangée, nous aurons vacciné au moins 600.000 personnes supplémentaires, soit certainement une large majorité des plus de 55 ans et une partie des plus de 45 ans et nous aurons protégé les plus vulnérables. Par ailleurs, nous aurons à ce moment-là déployé des autotests pour prévenir mieux les clusters, en plus du testing PCR classique", selon Caroline Désir.