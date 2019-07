Les employeurs séduits par le budget mobilité

Six employeurs sur dix sont prêts à mettre en place un budget mobilité, selon une enquête d’Acerta. De quoi stimuler des déplacements plus verts.

Six employeurs sur dix sont prêts à introduire un budget mobilité. L’entreprise de services RH Acerta est arrivée à cette conclusion grâce à une enquête menée au printemps 2019 auprès d’un échantillon de patrons et travailleurs aux profils divers.

C’est une petite brise d’optimisme après l’échec de l’indemnité mobilité – cash for car – qui visait à échanger sa voiture de société contre du cash. " Il y a eu très peu d’impact avec cette mesure, car la somme d’argent offerte en échange n’était pas intéressante ", estime Olivier Marcq, juriste chez Acerta. " De plus, dans une optique de politique environnementale, cela n’empêchait pas le travailleur de racheter une voiture d’occasion aussi polluante, voire davantage " .

Combiner

Le gouvernement fédéral a donc introduit une nouvelle loi, qui est entrée en vigueur le 1er mars dernier. À travers un budget équivalent au coût réel annuel total pour l’employeur de la voiture mise à disposition (charges fiscales et parafiscales comprises), l’employé peut organiser lui-même sa mobilité. "Il peut combiner plusieurs options et modes de transport, ce n’était pas le cas dans le système cash for car où je rendais ma voiture et point", souligne Olivier Marc.