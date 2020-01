Les employeurs utilisent de plus en plus les stock-options

La rémunération en actions de leurs employés prend de l’ampleur chez les employeurs belges. "Les employeurs cherchent de plus en plus à fidéliser leurs employés avec un système de rémunération qui répond à leurs attentes" constate Nicolas Tancredi, avocat associé au cabinet Younity. Il relève que la rémunération en actions de l’entreprise des employés se fait de différentes manières. "Les stock-options peuvent viser les actions de l’entreprise de l’employeur. Cela concerne des sociétés d’une certaine taille, plutôt des multinationales. Mais on a vu se développer de plus en plus des nouvelles sociétés digitales qui se dirigent vers le système de rémunération en actions pour fidéliser les employés et les motiver à l’exercice des résultats de la société", souligne Me Tancredi.