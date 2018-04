Les empreintes digitales sur la carte d'identité violent la vie privée

Les empreintes digitales sur la carte d'identité. C’était l'une des mesures phares proposées en mai 2017 par le gouvernement à l’issue de ce que l’on a appelé le super conseil des ministres sur la justice et la sécurité. Mais la Commission a rejeté l’avant-projet de loi, le qualifiant de "disproportionné" et "non conforme à la loi sur la protection de la vie privée".