Les entreprises qui ne visent pas l'égalité homme-femme disparaîtront

Plus de femmes au sommet de la hiérarchie pour de meilleurs entreprises

Les entreprises ont besoin de diversité à leur tête non seulement par souci moral d’égalité, mais aussi pour être plus efficace, plus innovant et pour être capable de répondre aux défis futurs. Ann Caluwaerts, Chief Corporate Affairs de Telenet, a pris l’initiative de contacter une série de CEO pour leur demander de s’engager avec elle en ce sens. L’objectif de cette lettre ouverte: atteindre grâce à sa diffusion un maximum de dirigeants pour les engager à amorcer le changement.

Ann Caluwaerts Chief Corporate Affairs Telenet (initiatrice) An Nuyttens Présidente Solvay Silica Arnaud FeistCEO Brussels Airport Bert De Graeve Président Bekaert Brieuc de Meeûs CEO stib Caroline Pauwels Recteur VUB Caroline Van Marcke CEO Groupe Van Marcke Catherine Rutten CEO Pharma.be Chris Peeters CEO Elia Dominique Leroy CEO Proximus Elke Geraerts Managing partner Better Minds at Work Eric Domb CEO Pairi Daiza Erik Van Den Eynden CEO ING Fons Leroy Administrateur délégué VDAB Françoise Chombar CEO Melexis Gert Ysebaert CEO Mediahuis Hans Bourlon CEO Studio 100 Hans Maertens Administrateur délégué Voka Hilde Laga Présidente GIMV Ingrid Ceusters CEO Ceusters Group Isabelle Vermeir CEO Century21 Benelux Jacques Vandermeiren CEO Autorité Portuaire d'Anvers Jan Verheyen Réalisateur Jean-Pierre Clamadieu CEO Solvay Jo De Wolf CEO Montea Johan Thijs CEO KBC John Porter CEO Telenet Karel Van Eetvelt CEO Febelfin Karin Genoe CEO Institut Vias Lieven Boeve Directeur général Katholiek Onderwijs Vlaanderen Luc Lallemand Administrateur délégué Infrabel Luc Sels Recteur KU Leuven Luc Van den Hove CEO IMEC Machteld Verbruggen Directrice générale Thomas More Hogeschool Marion Debruyne Doyenne Vlerick Business School Michèle Sioen CEO Sioen Muriel De Lathouwer CEO EVS Broadcast Equipment Olivier Willocx Administrateur délégué BECI Pascale Van Damme Managing director Dell EMC Belux Paul Lembrechts CEO VRT Petra De Sutter Directrice sciences de la fécondité UZ Gent Piet Vandendriessche CEO Deloitte Belgium Raymonda Verdyck Administratrice déléguée GO! Rik Van De Walle Recteur Universiteit Gent Roger Kesteloot Directeur général De Lijn Saskia Van Uffelen CEO Ericsson Sihame El Kaouakibi Chief Believer Next Gen Sonja Willems Managing Director Janssen Benelux Sven Mastbooms Futuriste Kindred Spirits Thierry Geerts Country Managing Director Google Thomas Leysen Président groupe KBC Wouter Torfs CEO Schoenen Torfs Yasmien Naciri Founder Amana et Fleks et chroniqueuse