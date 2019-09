Les entreprises vitales bien armées contre les cyberattaques

Ce vol de données lui avait coûté 50 millions d’euros en investissements de sécurité mais avait aussi et surtout terni son image et, avec elle, la réputation de la Belgique.

Une des premières actions concrètes consistera, au début de l’an prochain, à transmettre à toutes les entreprises vitales de notre pays des informations sur les cybermenaces et des phénomènes nouveaux. "Ces infos, que nous analysons depuis un an déjà via un ‘early warning system’, seront placées sur un portail." La plateforme met aussi la dernière main à une liste officielle de toutes les entreprises qui fournissent des "services essentiels". Elle restera confidentielle pour ne pas donner d’idées aux terroristes. Elle comprendrait déjà un peu moins de 50 entreprises (énergie, transport, finance, télécoms, soins de santé et eau potable). Mais évoluera évidemment si les menaces changent également.