Les errances de la déradicalisation mises en lumière à la Chambre

Cinq ans après le plan de lutte contre la radicalisation, la commission Justice tente un audit. L'Ocam et le patron de l'administration pénitentiaire ne pavoisent pas.

Déradicalisation, l'Arlésienne. A l'époque de la vague d'attentats djihadistes, elle était devenue une solution pour sortir de la crise: réussir à sortir des terroristes de leur idéologie. Le 11 mars 2015, après l'attaque déjouée de Verviers, avant les attentats de Paris et Bruxelles, le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) dévoilait son plan d'action visant à la lutte contre la radicalisation.

"Le programme de déradicalisation n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais." Paul Van Tigchelt Directeur de l'Ocam

Qu'en est-il, plus de cinq ans après? La commission Justice de la Chambre a accueilli, ce mardi, professionnels et experts pour faire le bilan des programmes de déradicalisation dans les établissements pénitentiaires belges. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les intervenants ont été critiques. Le patron de l'Ocam (Organe de coordination pour l'analyse de la menace), Paul Van Tigchelt, est clair comme de l'eau de roche: "Le programme de déradicalisation n'a jamais existé, n'existe pas et n'existera jamais." Il appelle à une approche concertée de tous les acteurs, et "tailor made", c'est-à-dire individualisée.

"Des signaux positifs"

Des chiffres existent, cependant. Selon Paul Van Tigchelt, sur 139 returnees, 99 ont été emprisonnés en Belgique et 65 ont été libérés. "Pour trois quarts de ces détenus, nous recevons des signaux positifs de réintégration dans la société", affirme le chef de l'Ocam, qui appelle à "prolonger extramuros" les mesures de surveillance prises en prison.

Tout ce qui se fait en prison pour extirper les idées extrémistes ne servirait alors à rien, ou à pas grand-chose, comme l'ont fait sous-entendre nombre de députés de la commission justice, notamment Philippe Pivin (MR). Pour le directeur général des établissements pénitentiaires, Rudy Van De Voorde, "les chiffres de radicalisation diminuent. Je ne suis pas d'accord sur le constat que rien n'a évolué. Mais c'est toujours très lent", explique-t-il. Michaël Dantinne, chercheur à l'ULiège, en vient à la même conclusion: "Nous manquons cruellement d'éléments d'évaluation. On a du mal à identifier ce qui se fait et ce qui fonctionne. Le contexte belge et sa structure rendent encore plus indispensable la nécessité d'une évaluation."

"Pas un sou pour ce genre de programme"

Et les programmes de déradicalisation? Beaucoup sont partis aux oubliettes. Faute de moyens, raconte Valérie Lebrun, directrice de la prison d'Ittre, l'une des deux du pays à accueillir une "aile De-Radex", ce secteur qui n'accueille que des détenus connus pour leur prosélytisme. "J'ai reçu une multitude de programmes... C'était une manne intéressante pour toute une série de vautours. J'ai eu facile de dire non car je n'ai pas un sou pour ce genre de programme!" Rudy Van De Voorde clôt sèchement: "Il n'y a pas d'argument pour démontrer qu'il y a de meilleurs résultats grâce à ces programmes. Ca ne veut pas dire qu'ils sont inutiles mais il faut affiner les choses."

"Il faudrait remettre sur le tapis la question de la communautarisation de cette matière." Michaël Dantinne Chercheur à l'ULiège