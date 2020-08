Les étudiants assidus aux cours d'été malgré la distance

La fréquentation des cours de préparation à l'université n'a pas chuté malgré leur organisation, en grande partie, en ligne.

L’annonce – dès le 14 août pour le primaire et le secondaire, vendredi dernier pour le supérieur – du code couleur qui teintera la rentrée scolaire fut un soulagement pour de nombreux élèves et parents. Ce sera le jaune: les élèves et étudiants retrouveront les bancs d’écoles et d’auditoires, équipés de leurs masques!

L’incertitude qui planait sur le retour aux cours présentiels n’a pas découragé les futurs étudiants à s’inscrire aux cours préparatoires proposés par les différentes universités du pays, que du contraire!

900 participants La fréquentation des cours de préparation de l'ULB est stable, autour de 900 participants.

À l’ULB, les cours de préparation aux examens d’entrée ont été adaptés et se déroulent à distance. "Cela a été un grand bouleversement, mais il n'a pas eu d’impact sur le nombre d’inscrits", explique Sylviane Dachy, en charge de l'organisation de ces leçons, avant de préciser qu'«avec un peu plus de 900 inscrits, leur fréquentation reste semblable aux années précédentes. Nous avons limité les inscriptions pour des raisons logistiques.» Seuls les cours d'été de langues comprennent des séances en classe en petits groupes.

Apprendre en ligne

Entre le 17 et le 28 août, le secteur des sciences et technologies de l’UCLouvain aura accompagné 370 élèves diplômés du secondaire, la majeure partie du temps par vidéoconférence et le mercredi exceptionnellement en présentiel. A Louvain-la-Neuve, ce jour de présence a limité également le nombre de participants aux cours préparatoires, un nombre qui reste stable par rapport aux années précédentes. Selon la coordinatrice, Chantal Van Hemelryck: "Pour les futurs étudiants, c’est un moyen d’expérimenter la façon dont les cours sont donnés à distance. Pour les professeurs, c’est une opportunité d’utiliser pleinement des outils d’exercice et de test en ligne, comme Diagnosciences et Auto-math." Les cours d'été de sciences humaines sont donnés, eux, entièrement en présentiel.

