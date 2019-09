Les étudiants francophones mettent du temps pour finir leurs études

Selon cette analyse, 72% des jeunes adultes en Belgique se lancent dans un programme de bachelier (ou équivalent) avant l’âge de 25 ans. C’est tout simplement le pourcentage le plus élevé de tous les pays de l’OCDE. Cela souligne donc que notre enseignement supérieur est très accessible. Les examens d’entrée sont effectivement rares (médecine et polytech essentiellement).

Mais seuls 27% des étudiants en Fédération Wallonie-Bruxelles finissent leur parcours de bachelier dans le temps normalement imparti pour leur cursus (généralement trois ans), ce qui est un des plus mauvais résultats de l’OCDE. En Flandre, ce chiffre est à peine meilleur (33%). Autrement dit, les échecs, les mauvaises orientations et les décrochages sont nombreux. En Communauté française, plus de 20% des étudiants en premier bachelier ne sont plus inscrits un an plus tard.