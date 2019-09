Les femmes peu présentes dans le top management de la fonction publique

Sept ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal de 2012 prévoyant un quota de minimum un tiers de personnes du même sexe aux deux premiers degrés de la hiérarchie, l’institut pour l’égalité des femmes et des hommes s’est penché sur la présence des femmes au sommet de l’administration fédérale. Les conclusions de cette étude sont loin d’être flatteuses. Non seulement les objectifs fixés en 2012 ne sont pas atteints par la plupart des services publics fédéraux mais, en outre, la Belgique est l’un des pires élèves de l’Union européenne en la matière.

La Belgique au fond de la classe européenne

Prenons les plus hauts postes de management au sein des services publics fédéraux (SPF) et des services publics de programmation (SPP) ainsi que les seconds postes de management les plus élevés, à savoir les directeurs généraux. Entre 2012 et 2017, la proportion des femmes au sein des comités de direction est passée de 10,8% à 18,6%. Une évolution très limitée, estime l’institut pour l’égalité des femmes et des hommes qui précise que cela ne représente, en chiffres absolus, que 13 femmes pour 57 hommes en 2017. La comparaison avec l’Europe n’est pas valorisante pour notre pays puisqu’au niveau des 28 états membres, le pourcentage de femmes à ces deux niveaux s’élève à 41,7%. La Belgique finit bonne dernière dans le classement européen.