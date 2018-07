Les fonctionnaires vont se battre pour leurs congés-maladie

Les syndicats de la fonction publique sont furieux à l’idée de ne plus pouvoir accumuler des jours de maladie non utilisés. Ils promettent des actions dès la rentrée.

Les fonctionnaires ne pourront à l’avenir plus cumuler les jours de maladie. Actuellement, les agents statutaires (nommés) ont droit à 21 jours de congé de maladie par an, tout en conservant leur salaire payé à 100 % . Au-delà, les fonctionnaires malades touchent 60 % de leur salaire. Ces 21 jours sont cumulables d’année en année . Un fonctionnaire qui n’est pas malade une année bénéficie ainsi l’année suivante de 42 jours de maladie à 100 % du salaire.

Le principe en serait valable que pour l’avenir et les jours accumulés dans le passé seraient toutefois conservés. L’objectif est d’aligner les fonctionnaires sur le privé, avec 30 jours par an, mais non cumulables. "Il n’y a pas de raison de maintenir deux régimes différents pour les fonctionnaires et le secteur privé", a justifié la porte-parole du ministre N-VA de la Fonction publique, Steven Vandeput, interrogée par le journal Le Soir.