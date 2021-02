Les fonds de pension ont bien résisté à la tempête en 2020

Si les fonds de pension ont bien résisté à la crise et terminé 2020 en affichant un rendement de 4,51%, la prudence reste de mise en période "low for longer".

Les fonds de pension belges ont affiché un rendement moyen de 4,51% en 2020 alors que les marchés s'étaient vite redressés après leur plongée dans le rouge en mars. Conjugué à la baisse des taux et à une politique axée sur des investissements à long terme dans l’économie réelle , cela a permis un retour en territoire largement positif.

En Belgique, les 50 plus gros fonds de pension représentent 85% des actifs du secteur.

"Les coussins ont été rétablis et aucun plan de redressement n’est nécessaire", a assuré Philip Neyt, président et porte-parole de PensioPlus, lors de la présentation des chiffres relatifs à l’activité des fonds de pension actifs en Belgique.

Le marché belge reste très fragmenté , avec 192 fonds de pension , les 50 plus gros représentant 85% des actifs du secteur. Les fonds de pension sectoriels comptaient plus de 1,5 million d’affiliés fin 2019 , tandis que les fonds paneuropéens confirment leur croissance ( 75.000 affiliés , soit un quart du marché belge en termes de capital).

La prudence est de mise

Sur une période de 36 ans, le rendement réel annuel après inflation est de 4,66%. Mais la prudence est de mise. "La baisse des taux implique un certain prélèvement des rendements et confronte les fonds de pension à des obligations de pension plus importantes alors qu'ils sont contraints d’investir dans des actifs à taux bas", observe Philip Neyt, pointant le risque de cercle vicieux. "Un ralentissement supplémentaire des investissements dans l’économie réelle retarderait encore la croissance."