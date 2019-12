Les gouvernements du pays divisés sur les agrocarburants

Dans ces discussions cruciales, un point semble semer la discorde: les agrocarburants. En cause, le gouvernement flamand plaide pour augmentation de l’intégration des agrocarburants au diesel et à l’essence de 5,5% actuellement à 14% à l’horizon 2030 .

2,5 milliards de surcoût

Si le point fâche, et isole la Flandre des autres gouvernements du pays, c’est, entre autres, parce que cette augmentation de la présence des agrocarburants dans les stations-service engendrerait un coût conséquent. D’après Inter-Environnement Wallonie (IWE), la fédération des associations environnementales, le maintien des 5,5% actuels engendrerait un surcoût de 2,5 milliards d’euros. Un chiffre amené à être revu à la hausse si le gouvernement flamand obtient l’augmentation souhaitée, d’autant plus que celle-ci concernerait des agrocarburants dits "avancés", et donc plus chers, selon IWE.