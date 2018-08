Les grands enjeux de la rentrée judiciaire

Ce dossier concerne trois personnes arrêtées en 2011, en France et à Bruxelles. Deux d’entre elles sont soupçonnées d’avoir fait partie de la milice pro-hutu Interahamwe; le dernier fut un haut fonctionnaire, considéré comme impliqué dans l’assassinat de la belge Claire Beckers et de sa famille, en avril 1994, à Kigali. Le parquet général devrait requérir en novembre. Si le dossier devait être renvoyé aux assises, il s’agirait du cinquième procès belge sur ce génocide commis il y a maintenant 24 ans.

• Un policier soupçonné d’abus de confiance. Le 10 septembre débute le procès d’Alain Pirson, un policier de Huy renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, entre autres pour des faits de faux, d’abus de confiance et de faillite frauduleuse.

• Mehdi Nemmouche devant les jurés. Il s’agit du premier "vrai" grand procès de la vague terroriste liée à l’État islamique (EI), plus important que celui de Salah Abdeslam, qui concernait un épisode qui n’a – heureusement – pas fait de mort. En janvier 2019, le Français Mehdi Nemmouche, détenu en Belgique depuis quatre ans, sera jugé pour l’assassinat de quatre personnes au Musée juif de Bruxelles, le 24 mai 2014, devant la Cour d’assises. Le procès devrait durer quatre semaines, selon nos informations. Il s’agit du premier attentat commis sur le sol européen par l’EI.

• Arrêt dans l’affaire de la secte OKC. La Cour d’appel rendra son arrêt le 18 septembre dans le dossier de la secte Ogyen Kunsang Choling (OKC). Le gourou Robert Spatz et plusieurs de ses affidés comparaissent pour des faits de mœurs et des délits financiers multiples. Des dizaines d’enfants élevés sous l’emprise de la secte avant d’en sortir une fois majeurs se sont constitués partie civile. L’avocat de Robert Spatz a plaidé l’acquittement complet.

• Le procès de l’escroquerie à l’École européenne de Bruxelles. L’ancien comptable "historique" de cet établissement extrêmement réputé sera jugé en novembre à Bruxelles pour le détournement d’environ trois millions entre 2006 et 2012.

• La tragédie de Buizingen. Dès ce mois de septembre, le tribunal d’arrondissement de Bruxelles doit se prononcer sur le choix de l’emploi des langues dans le dossier de la catastrophe ferroviaire de Buizingen, qui avait fait 19 morts le 15 février 2010. Le conducteur du train a contesté l’emploi du néerlandais et demande à être jugé en français.

• Et d’ici 2019… Le député-bourgmestre de Sambreville Jean-Charles Luperto doit être jugé à Namur durant cette année judiciaire. La date du procès n’a pas été fixée. De la même manière, l’affaire du "casse du siècle" de Zaventem et du vol de l’équivalent de 37 millions d’euros en diamants doit être fixée une première fois devant la cour d’appel de Bruxelles. Et la date n’est pas connue.