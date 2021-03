Les hôpitaux flamands ont la cote dans le classement mondial de Newsweek

Selon le Newsweek, l'UZ Leuven est le meilleur hôpital de Belgique. Il occupe la 31e position de son classement mondial. Viennent ensuite l'UZ Gent et les Cliniques universitaires Saint-Luc.

Le magazine américain Newsweek classe chaque année les meilleurs hôpitaux opérant dans 25 pays industrialisés , dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada... et la Belgique. C'est une liste qui retiendra particulièrement notre attention cette année en raison de la pandémie de coronavirus .

Si l'on retrouve trois institutions américaines sur le podium (la Mayo Clinic de Rochester, la Cleveland Clinic de Cleveland et le Massachusetts General Hospital à Boston), on saluera la présence de 19 établissements belges dans cette troisième édition qui recense un total de 2.000 hôpitaux. Les établissements sont classés selon un score qui n'est valable qu'à l'intérieur d'un même pays.

Avec 89,55%, c'est l'UZ Leuven Campus Gasthuisberg qui est en tête du classement belge (31e du classement mondial), devant l'UZ Gent à la 101e place (80,25%) et les Cliniques universitaires Saint-Luc à la 200e place (75,95%). En dehors du top 200 suivent ensuite l'UZ Anvers (75,87%) et le Campus Hospitalier Onze-Lieve-Vrouw d'Alost (75,54%). "Je sais que ce n'est qu'un classement, mais quand même", a réagi fièrement dans un tweet le recteur Luc Sels de la KU Leuven.

Une majorité d'hôpitaux flamands

On notera surtout l'écrasante majorité d'hôpitaux se situant dans le nord du pays (13 sur 19!) , tandis que Bruxelles est présente à travers 5 établissements. La Wallonie fait bien pâle figure , avec le CHU UCL à Namur comme unique porte-drapeau.

Voici dans l'ordre le classement des 19 hôpitaux belges et leurs scores respectifs:

Le magazine Newsweek souligne dans son éditorial que "les événements de l'année 2020 ont fait prendre conscience à chacun d'entre nous que nos vies et celles de nos proches reposent plus que jamais sur la qualité de soins à laquelle nous avons accès. Les 2.000 hôpitaux listés dans ce classement se distinguent par leur niveau d'excellence constante, en ce compris des médecins éminents, des soins infirmiers hauts de gamme et une technologie de pointe".