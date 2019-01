Les hôpitaux recevront 18 scanners IRM supplémentaires

La ministre fédérale de la Santé et ses homologues régionaux, réunis au sein de la Conférence interministérielle (CIM) de la Santé publique, ont conclu un accord en ce sens. Le nombre total d’appareils IRM passera de 121 à 139 unités pour l’ensemble du territoire, ce qui revient à une extension de 15% des capacités actuelles.

L’investissement réalisé est considérable. Un appareil IRM coûte entre 900.000 et un million d’euros , hors options, TVA et éventuels coûts d’adaptation des bâtiments.

L’examen en lui-même est assez coûteux. Selon le type d’examen (partie du corps, produit de contraste ou non, etc.), le coût pour la sécurité sociale varie de 94 à 262 euros. De manière globale, les chiffres 2017 font état de 1.054.538 examens, pour un total de 95 millions d’euros. Un scan CT coûte à peu près la même chose à l’Inami, mais il est davantage prescrit. Pour 2017, on était à 2.338.109 examens, pour un total de 272 millions d’euros. Il s’agit ici uniquement des montants pour l’acte. Des honoraires forfaitaires d’imagerie médicale (notamment pour l’analyse des images) viennent encore s’y ajouter.