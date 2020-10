Les hospitalisations doublent chaque semaine

La pression ne cesse de grimper sur les hôpitaux et la situation sanitaire devient plus critique dans les maisons de repos. Le chiffre de 100.000 contaminations en une semaine a été atteint.

Il y a un mois déjà, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, nous disait de sa voix douce mais grave que «la situation épidémiologique n’était plus sous contrôle». C’était le 5 octobre dernier. Il y a un peu moins d’un mois.

À ce moment-là, l’épidémie se propageait dans la population au rythme de 2.000 cas par jour. À ce moment-là, on commençait à parler des premières saturations d’hôpitaux, à Bruxelles surtout.

À ce moment-là surtout, l’heure était déjà grave. Yves Van Laethem avertissait: «on ne peut plus attendre 15 jours.» Le gouvernement fédéral, puis les régions par la suite, avec la cacophonie générale que l’on sait, ont alors commencé à prendre des mesures. Timides.

À ce moment-là, le ministre des Affaires sociales Franck Vandenbroucke a sorti son mantra du chiffre 4 pour la bulle sociale. On a fermé les bars, mais pas les restaurants.

Puis, une semaine plus tard, on a fermé les restaurants, puis les unifs, les salles de sports. Cela n’a pas suffi. On s’est retrouvé débordé. On a dû laisser tomber la stratégie de testing à plus large échelle.

Que disent les chiffres?

Aujourd’hui, on compte sept fois plus de cas positifs qu'il y a un mois. Et Yves Van Laethem nous dit que la situation est catastrophique.

Prenons d’abord le nombre de contaminations: 15.316 contaminations par jour sur la dernière semaine d’octobre. Un chiffre sous-estimé, «car on ne teste plus les asymptomatiques», disions-nous. Sciensano a donc réalisé des projections, et fait grimper les estimations à 18.000 nouvelles infections par jour. «Plus réaliste», selon Yves Van Laethem. En 7 jours, plus de 100.000 personnes ont été contaminées.

18.000 D'après Sciensano, les projections de contaminations (en tenant compte du non-testing des asymptomatiques) font grimper les chiffres à 18.000 cas par jour sur la dernière semaine.

Tous les autres indicateurs ont viré au rouge vif, doublant de semaine en semaine. Mais le chiffre des contaminations chez les 70-90 ans double chaque semaine. Le nombre de cas a doublé, voire triplé en certains endroits, notamment dans les maisons de repos. Autre signe inquiétant, le nombre de maisons de repos où l’on ne compte aucun cas diminue rapidement.

Et du côté des hôpitaux, où on est-on? Sur les sept derniers jours, le nombre total de lits d’hôpital occupés a augmenté de 2.538 patients. Le 29 octobre, 5.130 lits étaient occupés par des patients Covid-19 (hors soins intensifs).

La capacité d’accueil des hôpitaux devient critique. Dès lundi, ils sont invités à passer en phase 2B du plan d’urgence (qui est la phase maximale), ce qui signifie que 7.200 lits doivent être réservés aux patients Covid. La marge est mince…

Les soins intensifs explosent

Aux soins intensifs, la situation n’est pas plus rose. On a dépassé le millier de patients admis dans les unités USI (1.057 exactement), dont 484 ont été admis sur la seule semaine dernière. Une situation d’autant plus critique que les patients restent généralement entre 3 et 4 semaines aux soins intensifs. Ici aussi, la phase 2B du plan d’urgence impose aux hôpitaux d’augmenter la capacité. Elle passera, lundi de 1.200 lits USI réservés aux patients Covid, à 2000 lits (soit l’équivalent de la totalité de la capacité des USI, qui comptent encore en parallèle 800 lits pour les patients non-Covid). À cela s’ajoutent 300 lits «à haut débit d’oxygène». Des lits placés en chambre normale, mais équipés de manière à accueillir les patients des soins intensifs les plus légers.