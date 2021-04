Les hospitalisations restent relativement stables

Entre le 10 et le 16 avril, il y a eu en moyenne 236,3 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une diminution de 6% par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin. Au total, 3.015 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (-3%), dont 923 patients traités en soins intensifs. Le gouvernement a annoncé cette semaine que ce nombre doit être inférieur à 500 avant qu'un assouplissement ne soit possible.