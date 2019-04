Les indépendants pourront plus facilement passer en société

Celui qui se rémunère sous ce seuil devait en outre s’acquitter d’une "cotisation distincte" de 5%, prélevée sur la différence entre la rémunération versée et les 45.000 euros exigés. Dorénavant, les PME qui ne satisfont pas au critère de rémunération ne recevront toujours pas le taux réduit de 20%, mais elles ne devront en revanche plus payer les 5% de pénalité.

Double peine

Du côté des métiers du chiffre, c’est également le soulagement qui prévaut. Pierre-François Coppens, secrétaire général de l’Ordre des experts-comptables et comptables brevetés de Belgique: "On évite le casse-tête du calcul par itération. En effet, comme il s’agit d’une cotisation déductible, on modifie la base taxable et il aurait fallu sans cesse recalculer."