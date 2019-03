Les inégalités homme-femme en chiffres

Emploi et discrimination

L’égalité hommes-femmes au travail est possible… si les hommes en font plus à la maison. C’est la conclusion d’un rapport très sérieux de l’ONU: l’écart entre les taux d’emploi des hommes et des femmes n’a diminué que de moins de deux points de pourcentage au cours des 27 dernières années. Pour expliquer cet écart, l’Organisation International du Travail (OIT) pointe du doigt plusieurs facteurs pénalisant les femmes, "la garde des enfants étant celui qui pèse le plus." La directrice de l’OIT avance même qu’"à ce rythme, il faudra plus de 200 ans pour parvenir à l’égalité des temps consacrés aux activités de soin non rémunérées". Selon le rapport, 647 millions de femmes en âge de travailler (soit 21,7%) dans le monde sont prestatrices non rémunérées de soin à autrui à plein-temps, contre 41 millions d’hommes (1,5%). Une inégalité qui conduit les mères à subir une "pénalisation professionnelle de la maternité" face à l’emploi, tandis que les pères jouissent d’une prime salariale.