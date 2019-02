Les investisseurs américains veulent la stabilité politique en Belgique

Atténuer l’indexation automatique

Le coût du travail demeure un écueil lorsqu’il est question d’investir en Belgique. C’est pourquoi l’AmCham formule une double proposition: plafonner les cotisations sociales sur les hauts salaires et plafonner l’application de l’indexation automatique jusqu’à un certain niveau de salaire. Autrement dit, au-delà d’un certain niveau de salaire, on cesserait de payer des cotisations sociales et on n’indexerait plus non plus.