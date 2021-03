Les jeunes, principales victimes de la crise sur le front de l'emploi

Hausse globale

Si les jeunes sont les principales victimes de la crise, ils ne sont pas seuls. Tant à Bruxelles qu'en Wallonie, le nombre global de demandeurs d'emploi est en hausse, respectivement de 1.728 (+1,9%) et de 8.216 personnes (+4,1%) . Le taux de chômage s'établit à 16,1% dans la capitale et à 13,1% en Région wallonne.

Au niveau des offres d'emploi diffusées, Actiris en recense 3.095 en février, ce qui équivaut à une diminution de 3,2% par rapport au même mois l'année dernière. Le Forem se targue pour sa part d'avoir diffusé 29.903 offres. Quatre sur dix concernaient l’un des cinq secteurs d’activités suivants: la santé et l’action sociale, la construction, le commerce de gros et de détail, l’immobilier et les services aux entreprises ainsi que les transports, l’entreposage et les communications.