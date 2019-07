Les licenciements collectifs repartent à la baisse

Après un début d’année franchement sinistre, les meilleurs chiffres enregistrés en termes d’emplois d’avril à fin juin ont permis au bilan belge des procédures Renault d’être très honorable au premier semestre: on a limité les suppressions d’emplois annoncées à 2.681 sur les six mois, contre 4.108 un an plus tôt.