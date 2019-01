"Les marches pour le climat, une opportunité pour l'école de retrouver du sens"

Au-delà de la gestion de l’absentéisme, des écoles accompagnent activement la démarche de leurs ados, avec la bénédiction de leur hiérarchie. Quand ils ne sont pas aux manifs pour le climat, les élèves sont plus attentifs en classe, constatent certains profs.

Il est directeur depuis vingt ans, il n’a évidemment jamais vu ça et c’est fier de la maturité de ses élèves qu’il accompagne leur démarche. "Ils passent de la théorie démocratique à la pratique démocratique", se réjouit Stéphan de Brabant, au collège Notre-Dame d’Erpent (Namur). Dans son école, la participation au mouvement des manifestations du jeudi pour le climat est d’environ un tiers des élèves du dernier niveau. "Est-ce que ça va durer, je pense que oui", poursuit-il. Et c’est à ses yeux une chance de pouvoir accompagner ce mouvement.

"J’ai un prof de sciences qui me dit qu’il n’a jamais vu autant de concentration à son cours que ces jours-ci. C’est extraordinaire !" Stéphan de Brabant Directeur du collège Notre-Dame d'Erpent

À Erpent, un dialogue est mis en place avec les élèves, qui ont écrit eux-mêmes aux parents pour leur expliquer le sens des manifestations du jeudi. "Mais on s'est mis bien d'accord qu’ils doivent rester responsables de leur scolarité et qu’il ne faut pas non plus marginaliser ceux qui pensent pas comme eux", poursuit le directeur.

Prise de conscience mutuelle

"Il y a une prise de conscience des élèves mais aussi des professeurs, qui se rendent compte aussi de notre peur. Ils en parlent en cours, lancent des débats", constate de son côté Adelaïde Charlier, élève du collège et figure du mouvement côté francophone. De son côté - le directeur de l'école se réjouit. "C’est une opportunité pour le monde de l'école, pour les enseignants, de retrouver un peu plus de sens pour ce qu'on fait dans les écoles, estime-t-il. Les élèves ont besoin de comprendre. J’ai un prof de sciences qui me dit qu’il n’a jamais vu autant de concentration à son cours que ces jours-ci. C’est extraordinaire ! Et dans les écoles, qui osera demain, dans les plans de pilotage (objectifs de l’école pour six ans, ndlr), ne pas faire du climat une priorité ?"

"Il y a une prise de conscience des élèves mais aussi des professeurs, qui se rendent compte aussi de notre peur." Adélaïde Charlier Élève du collège d'Erpent, figure du mouvement côté francophone

La direction se montre donc encourageante. "On a eu une discussion lundi sur la manière dont on pouvait remplir les rues sans mettre notre année en péril et on a convenu qu’on organiserait une tournante : les jeudis où par exemple il est très important pour rhétos d'être en classe, d’autres années se mobilisent plus."

Soutien officiel

Les tournantes sont d’autant plus répandues qu’elles sont officiellement encouragées par encouragées officiellement. Elles sont une des options mises en avant par le Secrétariat général de l'Enseignement catholique (SeGEC) dans une note envoyée aux directions. Le SeGEC soutient expressément la démarche des collégiens, "une espérance portée à bout de bras par la jeunesse et qui mérite de se conjuguer avec l'option éducative" du réseau libre. Et prévoit l'option d'une participation aux marches "dans le cadre d'une activité pédagogique" - accompagnée par des profs, donc.

"Ce sont des sorties citoyennes, je vais les déclarer comme telles"

"Ca n’a pas encore été fait chez nous, mais quelques profs envisagent l’idée d’y aller avec un groupe de classes. Ca doit évidemment être une activité pédagogique", explique de son côté Raphael van Breugel, qui dirige le collège Saint-Hubert à Watermael-Boisfort, où un tiers environ des élèves de rhéto, notamment, participent aussi. Pour lui, la note du SeGEC a été importante: "C’est intéressant qu'une autorité réagisse officiellement. L'administration et le politique ne nous disent rien, mais là on se sent soutenus. Ce sont des sorties citoyennes, je vais les déclarer comme telles et je ne crains plus qu'un vérificateur me dise que ce n'est pas valable".

Des changements concrets