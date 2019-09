Les médicaments innovants coûtent-ils trop cher?

3 questions à Laurent Navez

Philosophe, professeur d'éthique à l'Université de Namur et membre du comité consultatif national de bioéthique.

1/ Les parents de Pia sont parvenus à récolter le 1,9 million nécessaire pour soigner leur enfant. Quel est votre sentiment à cet égard?

Le prix astronomique de certains médicaments renvoie à la survie de notre système de Sécurité sociale. Faut-il ou non prendre en charge ces médicaments? En pratique, c’est d’abord un choix politique et assumer le fait que la Sécurité sociale risquerait d’être plus en difficulté qu’elle ne l’est déjà. Car inévitablement, ce serait ouvrir la boîte de Pandore à d’autres demandes…

Plus fondamentalement, il s’agit d’un vrai choix philosophique. Nous vivons dans une société de plus en plus utilitariste qui calcule tout. Si on adopte cette posture, il faut essayer de favoriser le plus grand bien pour le plus grand nombre. Dès lors, si une maladie ne concerne qu’un très faible nombre de personnes, il paraît difficile de justifier que l’on injecte de l’argent pour ces personnes au détriment des autres.

Souvenez-vous de l’étude publiée récemment par le KCE (Centre fédéral d’expertise des soins de santé, NDLR) à propos de la position des Belges sur les soins de santé aux plus de 75 ans. Une bonne partie des Belges est favorable à l’idée de limiter les soins de santé pour ces personnes. C’est la même position que celle qui reviendrait à dire que si l’on prend en compte tous ces médicaments très chers, on risque de mettre en danger toute la société…

La santé a un prix. La formule: "la santé n’a pas de prix" est devenue complètement obsolète. Le prix d’une année de vie est quelque chose de tout à fait calculable aujourd’hui.

2/ Comment expliquez alors cet élan de générosité?

L’opinion publique, ou du moins une partie d’entre elle, a été sujette à une poussée émotionnelle. Face à ce bébé, c’est quasiment impossible de rester insensible. On se dit naturellement: mettons l’argent qu’il faut et sauvons-le. Pour autant, il ne faudrait pas se laisser emballer par une position purement émotionnelle qui relèverait de la croyance en un miracle et être sûr que ce médicament va effectivement être utile pour l’enfant, ce qui, d’après ce que j’ai lu, n’est pas certain.

3/ Il y a Pia aujourd’hui mais il y a eu précédemment des cas similaires et il y en aura d’autres encore…

Oui et si on fait appel à une solidarité classique de type Sécurité sociale, ce phénomène va vite devenir ingérable car ce genre de demandes va aller en se multipliant. Pour cette raison, il faut aussi nous inquiéter et réfléchir au jeu auquel jouent les firmes pharmaceutiques. Peut-être ces firmes cherchent-elles à appuyer sur le bouton caritatif? Peut-être jouent-elles un jeu ultralibéral? La Belgique en tant que telle a peu de poids face à ces géants pharmaceutiques. Je crois que si l’on parvenait à négocier des accords au niveau européen concernant la prise en charge de ce genre de médicaments, on aurait déjà un bon début de solution.

Propos recueillis par Serge Vandaele