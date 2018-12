Les médicaments innovants toujours plus chers

Le prix annuel moyen des dix molécules les plus chères vendues en Belgique dépasse les 274.000 euros par patient, selon les chiffres des Mutualités Libres.

Notez bien le chiffre: 588.744 euros par an. C’est le prix à payer pour soigner un patient avec du Galsulfase, une molécule commercialisée sous l’appellation Naglazyme. Il s’agit d’un traitement enzymatique substitutif à long terme chez les patients présentant un diagnostic confirmé de mucopolysaccharidose de type VI (syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie métabolique héréditaire rare.

Neuf autres molécules coûtent plus de 100.000 euros, comme le montre le top 10 des médicaments les plus chers remboursés par l’assurance-maladie obtenu en primeur auprès des Mutualités libres, troisième organisme assureur du pays avec ses 2,1 millions d’affiliés. Heureusement, le nombre de patients concernés est souvent très limité. Les deux molécules les plus chères ont soigné chacune… un patient en 2017.

Selon les chiffres des Mutualités libres, qui couvrent l’année 2017, les dix médicaments les plus chers ont coûté en moyenne 274.000 euros par an et par patient. Attention toutefois à ne pas généraliser ces chiffres: comme il s’agit le plus souvent de maladies orphelines qui ne concernent que quelques patients (voire un seul), il est possible que d’autres médicaments très chers ne soient pas repris dans la liste, pour la simple raison que le patient est affilié à un autre organisme que les Mutualités libres.

La liste n’a pas beaucoup bougé ces trois ou quatre dernières années. Cinq maladies métaboliques rares qui concernent 32 patients ont engendré un coût de 7,1 millions d’euros (soit 222.000 euros en moyenne par patient par an). Plusieurs raison expliquent ce coût énorme.

Maladies orphelines

Premièrement, il s’agit de maladies orphelines, donc très rares. Deuxièmement, à l’exception de la maladie de Fabry (soignée avec du Replagal ou du Fabrazyme), les firmes pharmaceutiques sont en situation de monopole. Troisièmement, pour les médicaments qui soignent les maladies orphelines, il n’est pas nécessaire de passer par une étude "efficacité-coût". Quatrièmement enfin, les médicaments repris dans cette liste ont été inscrits à une époque où la Commission de remboursement des médicaments (CRM, c’est-à-dire l’Inami) ne disposait pas des leviers nécessaires pour négocier les prix.

Le médicament Soliris (qui coûte 320.000 euros par an par patient) est une parfaite illustration de la pression que subissent régulièrement les instances de remboursement. "Les remboursements très généreux sur certains médicaments sont intervenus à une époque où l’on considérait que les cas resteraient très peu nombreux", explique Christiaan Van Hul, médecin expert auprès des Mutualités libres. "Or il s’avère que ce n’est pas le cas. D’où un contrôle plus strict aujourd’hui de l’impact budgétaire de ces médicaments. Certains nouveaux médicaments très chers pour des maladies très rares viennent d’être mis à la disposition des patients. Citons le Spinraza, qui sert à combattre une maladie neuromusculaire rare et mortelle. Ici, il y a eu concertation avec la firme pharmaceutique, même si le prix reste malgré tout élevé."

D’autres médicaments arrivent

"Certaines innovations risquent d’augmenter la pression sur le budget des médicaments." Dr Christiaan Van Hul Mutualités Libres

"Plusieurs évolutions à court terme risquent cependant d’augmenter encore la pression sur le budget des médicaments", prévient Christiaan Van Hul. D’une part, en oncologie, on utilisera de plus en plus une combinaison de médicaments qui, chacun pris séparément, coûtent déjà fort cher.

D’autre part, deux nouvelles formes de thérapie sont en train de s’imposer sur le marché: le traitement par "cellules CAR-T" (les malades sont soignés avec leurs propres cellules, principalement pour certaines formes de leucémie) et la "thérapie génique" (on fait pénétrer des gènes dans les cellules du patient).