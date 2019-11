Les médicaments ne sont pas si chers en Belgique

Le coût moyen de 13 médicaments courants et remboursés est 12% moins élevé en Belgique que dans 50 pays de référence.

Garantir des médicaments financièrement abordables est une priorité politique pour tout gouvernement. Sur ce plan, la Belgique est relativement bien lotie, si l’on en croit une étude comparative réalisée par Medbelle, un fournisseur de médicaments en ligne.

L’étude a pris comme référence un panier de 13 médicaments remboursés d’utilisation courante. Parmi ceux-ci, on trouve notamment l’Insuline Glargine (un antidiabétique), le Lyrica (un antiépileptique) ou encore le Viagra (contre les troubles de l’érection). Pour cet exercice comparatif, on ne fait pas la distinction entre la part payée par le patient et celle payée par la sécurité sociale.

Vue en plein écran ©Marijn De Reuse

Au final, le coût de ces 13 médicaments est 12,79% moins cher en Belgique par rapport à la moyenne des 50 pays pris en considération. Toutefois, si l’on fait la distinction entre la version d’origine et la version générique de ces 13 médicaments, les premiers sont en moyenne 10% plus chers chez nous, tandis que les seconds (les génériques donc) sont 45% meilleur marché que la moyenne des 50 pays pris en considération.

En tête – et de loin – des pays les plus chers, on retrouve les Etats-Unis (+ 306%), l’Allemagne (+ 125%), les Emirats Arabes Unis (+ 122%) et l’Italie (+ 90%). Tout en bas du classement, on trouve des pays en voie de développement comme la Thaïlande (-93%), le Kenya (-93%) et la Malaisie (-90%). Parmi des pays qui nous sont proches, la France se classe 32e (-15,6%), les Pays-Bas 8e (+ 75%) et la Suisse (+ 5%).

Vue en plein écran ©Marijn De Reuse

Concrètement, si vous achetez une boîte de Viagra en Belgique, vous payerez 11,18 euros pour la version d’origine et 3,15 euros pour la version générique. Aux Etats-Unis, la même boîte coûtera 69,03 euros pour la version d’origine et 1,90 euro seulement pour la version générique. L’écart de prix le plus important concerne le Zestril (contre l’hypertension), qui est plus cher de 2.772% aux Etats-Unis qu’en Indonésie.

Facteurs explicatifs

La Belgique se situe sous la moyenne pour des médicaments comme le Lyrica (-37%), le Lipitor (-18%), le Lantus (-19%), le Prograf (-34%) ou le Viread (-22%). D’autres médicaments dépassent nettement la moyenne. C’est le cas du Xanax (+ 260%), du Ventolin (+ 133%), du Prozac (+ 95%) ou du Zithromax (+ 69%).

Les écarts de prix d’un pays à l’autre se justifient par différents facteurs. Il y a notamment les différences de taxation, les coûts de transport, le pouvoir d’achat, les niveaux de revenus des patients ou encore les questions de brevets. Daniel Kolb, le patron de Medbelle juge pour sa part que les écarts révélés par cette étude sont "extrêmes" et il espère que cet exercice permettra d’alimenter de futures discussions sur la "transparence" des prix et "l’accessibilité" aux soins de santé.