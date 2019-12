Les ministres belges du climat se rencontrent pour la première fois

Les quatre ministres belges en charge du climat se sont rencontrés pour la première fois à Madrid , en marge de la conférence du climat (COP25). Ils ont cherché à avancer dans la finalisation du plan national énergie-climat (PNEC) , que la Belgique doit remettre à la Commission européenne pour la fin de l'année. Le texte, qui compilera les plans régionaux et fédéral, devrait être finalisé le 18 décembre.

"On a essayé de se donner du confort chacun dans nos matières pour pouvoir constituer un texte intégré commun", a indiqué la ministre fédérale Marie-Christine Marghem (MR). "L'ambiance était bonne et respectueuse des entités de chacun", a assuré de son côté la ministre flamande Zuhal Demir (NV-A), tandis que son collègue bruxellois Alain Maron (Ecolo) abondait sur l'utilité des "contacts humains directs entre ministres", qui "permettent de dissiper un certain nombre de malentendus".