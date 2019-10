Les multiples soutiens de Bouchez crispent la campagne au MR

Entre les cinq candidats, se dégage une forme de consensus sur le constat. "Si nous avons perdu des voix au profit d’Ecolo, c’est notre faute, résume Denis Ducarme. Comme libéraux, nous sommes le mouvement de la croissance durable, nous devons mieux l’incarner. C’est pourquoi je propose que le MR se dote d’un délégué, chargé d’incarner notre action environnementale." On glisse que certaines personnalités du MR apparaissent comme climatosceptiques. Christine Defraigne: "On est passé à côté du thème environnemental, à côté du désarroi d’une classe moyenne. Je souhaiterais aussi que les grandes villes soient prises en considération par notre mouvement. Les villes sont le moteur du redémarrage de la Wallonie en cohésion avec le monde agricole." "Tu as raison Christine", glisse Ducarme.

Georges-Louis Bouchez se démarque de son opposant hennuyer. "Je ne crois pas qu’une personne puisse s’occuper de sujets aussi transversaux. Quels sont les points sur lesquels les partis n’ont pas de réponse? Comment faire baisser les émissions dans le domaine du transport et du logement. On peut le voir comme un problème, mais les libéraux doivent se dire: ‘Comment fait-on?’ Il doit y avoir un peu d’investissement public pour autant qu’il y ait un effet retour. Potentiellement on se retrouve avec d’énormes gisements économiques avec des emplois non délocalisables. Les problèmes environnementaux viennent s urtout de la massification de la consommation. Une certaine gauche table sur la décroissance, on doit voir les choses différemment et compter sur de nouveaux modes de production, sur les nouvelles technologies."





Philippe Goffin mise, lui, sur les bonnes pratiques qui sont expérimentées au niveau local. "On essaye de culpabiliser la population sur le climat, avance-t-il. C’est méconnaître l’action de nos militants. On parle d’urgence mais quelles sont les mesures concrètes? Regardons les communes dirigées par Ecolo. Louvain-la-Neuve n’a jamais été aussi bétonnée qu’aujourd’hui. Amay n’est pas plus écolo que Crisnée. On doit faire monter des villes et communes de mesures concrètes. Et tous se mobiliser et sortir de l’incantation."

Denis Ducarme fait campagne sur un autre terrain. "Nos entrepreneurs, nos indépendants montrent l’exemple en se saisissant des incitants fiscaux. Il faut continuer à multiplier les propositions en ce sens." Clémentine Barzin lutte contre l’idée qu’Ecolo s’approprie l’enjeu environnemental. "Nous voulons une logique incitative et non punitive. Concrètement, il faut mettre le pacte énergétique en œuvre, miser sur une société bas carbone en 2050, décartonner le bâti. Le MR a des propositions." Quant aux climatosceptiques, "il n’y en a pas au MR", tranche Georges-Louis Bouchez.