Les mutuelles poussées à aider les malades à reprendre le travail

À partir de cette année, les mutualités seront récompensées ou pénalisées financièrement en fonction des efforts qu’elles fourniront pour aider les malades de longue durée à retrouver le chemin du travail. C’est ce qu’indique une communication envoyée ce jeudi par la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld) aux mutualités, et qu’un vent favorable nous a fait parvenir. Cette année, 25 millions d’euros seront alloués sur base de ce critère. Chaque année, les mutualités reçoivent plus d’un milliard d’euros pour le remboursement des soins de santé et des allocations de maladie.