Les non-résidents sont-ils concernés par la taxe sur les comptes-titres?

La nouvelle taxe sur les comptes-titres (TCT) a déjà fait couler beaucoup d’encre, et ce à juste titre. Dans notre précédente chronique, nous mettions en doute le véritable objectif de cette taxe.

Nous voulons aborder ici certains aspects transfrontaliers de cette taxe et nous verrons que, dans beaucoup de cas, les contribuables non-résidents ayant un compte-titres en Belgique devraient pouvoir légitimement échapper à cette taxe .

La TCT vise non seulement les contribuables belges, mais également les contribuables non-résidents, que ceux-ci soient des personnes physiques ou des sociétés. En ce qui concerne les non-résidents, la taxe n’est due qu’à partir du moment où ceux-ci détiennent un compte-titres en Belgique et dont la valeur moyenne des instruments financiers imposables qui y sont inscrits au cours de la période de référence dépasse le seuil de 1 million EUR .

Les comptes-titres détenus hors Belgique ne sont pas visés , en l’absence de lien suffisant avec la Belgique. On voit mal en effet la Belgique imposer, par exemple, une société allemande détenant un compte-titres au Luxembourg.

L’exposé des motifs du projet de loi instituant cette TCT précise toutefois qu’une période de référence peut se terminer plus tôt lorsque « l’unique titulaire qui est résident en Belgique, devient résident d’un Etat avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition (CPDI) ayant pour effet que le pouvoir d’imposition du patrimoine sur le compte- titres est attribué à l’autre Etat ».

Quand les conventions préventives de double imposition font obstacle