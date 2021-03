Les notaires se font tacler sur la protection des données

Le Secrétariat Social des Notaires (SSN), une émanation de la Fédération des notaires chargée de régler, entre autres, les volets sociaux et administratifs des études notariales, vient de se faire condamner par la juge des cesssations du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles pour avoir offert des services liés à la protection des données . Le tribunal a également décidé d'appliquer une astreinte de 1.000 euros par jour si le SSN venait à reproposer ce type de services à ses clients.

Lorsque le Règlement général sur la protection des sonnées (RGPD) est entré en vigueur, et a imposé aux administrations et aux institutions publiques ainsi qu'aux grandes entreprises, la désignation d'un "data protection officer" (DPO), le SSN avait sauté dans la brèche en commençant à proposer ce genre de services à ses membres et à d'autres entités.